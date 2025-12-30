Manovra Magi espone cartello Vendesi | Democrazia parlamentare sta marcendo – Il video

In un contesto politico in evoluzione, Magi ha esposto un cartello con la scritta

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump", ha detto il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto alla manovra. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: **Manovra: Magi mostra in aula cartello vendesi, 'democrazia parlamentare sta marcendo'**

Leggi anche: Manovra, Magi con cartello ‘vendesi’ in Aula: “Democrazia parlamentare sta marcendo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Manovra, Magi espone cartello "Vendesi": Democrazia parlamentare sta marcendo - (Agenzia Vista) "La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". stream24.ilsole24ore.com