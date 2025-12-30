Manovra Magi con cartello ‘vendesi’ in Aula | Democrazia parlamentare sta marcendo

Durante una seduta alla Camera, Riccardo Magi ha esibito un cartello con la scritta ‘vendesi’, commentando che la democrazia parlamentare italiana sta marcendo. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sull’attuale situazione politica, evidenziando una percezione di crisi nel funzionamento del sistema democratico. Questa azione ha suscitato riflessioni sullo stato delle istituzioni e sulla fiducia nei processi democratici nel contesto attuale.

(Adnkronos) – "La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump", ha detto il leader di .

