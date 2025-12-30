Manovra Magi con cartello ‘vendesi’ in Aula | Democrazia parlamentare sta marcendo

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una seduta alla Camera, Riccardo Magi ha esibito un cartello con la scritta ‘vendesi’, commentando che la democrazia parlamentare italiana sta marcendo. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sull’attuale situazione politica, evidenziando una percezione di crisi nel funzionamento del sistema democratico. Questa azione ha suscitato riflessioni sullo stato delle istituzioni e sulla fiducia nei processi democratici nel contesto attuale.

(Adnkronos) – "La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump", ha detto il leader di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: **Manovra: Magi mostra in aula cartello vendesi, 'democrazia parlamentare sta marcendo'**

Leggi anche: Manovra: Magi, 'maggioranza sta esplodendo, tenuta insieme solo da mancette'

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

manovra magi cartello 8216vendesi8217**Manovra: Magi mostra in aula cartello vendesi, 'democrazia parlamentare sta marcendo'** - Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. msn.com

manovra magi cartello 8216vendesi8217Riprendono i lavori alla Camera, oggi il via libera definitivo alla manovra. Magi con il cartello 'vendesi' - Tra gli interventi attesi anche quello della segretaria del Pd Elly Schlein. ansa.it

Manovra, Magi mostra cartello 'vendesi': Democrazia parlamentare sta marcendo

Video Manovra, Magi mostra cartello 'vendesi': Democrazia parlamentare sta marcendo

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.