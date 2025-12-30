Manovra le preoccupazioni di Manfredi | Crea difficoltà ai Comuni

Il sindaco Manfredi esprime preoccupazione per la manovra finanziaria, evidenziando come la prioritizzazione della stabilità dei conti pubblici possa creare difficoltà ai Comuni. La mancanza di un carattere espansivo, unita all’aumento dei costi e della domanda di servizi, mette sotto pressione i bilanci locali, rischiando di ridurre le risorse disponibili per le comunità e di limitare l’efficacia delle politiche di sostegno ai cittadini.

"È una Finanziaria che ha individuato come priorità la messa in sicurezza dei conti, quindi non è espansiva e chiaramente questo crea ai Comuni delle difficoltà perché l'incremento dei costi dei servizi, l'incremento della domanda di servizi da parte dei cittadini mette sotto pressione i conti.

Manfredi, manovra non è espansiva e crea difficoltà ai Comuni - "E' una Finanziaria che ha individuato come priorità la messa in sicurezza dei conti, quindi non è espansiva e chiaramente questo crea ai Comuni delle difficoltà perchè l'incremento dei costi dei serv ... ansa.it

