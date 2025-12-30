Manovra | le novità per la sanità e le reazioni dei medici
La recente approvazione della Manovra ha introdotto diverse novità nel settore sanitario. Con 216 voti favorevoli, la Camera ha dato il via libera alle nuove misure, suscitando reazioni tra i medici e gli operatori del settore. In questo articolo, analizzeremo le principali novità e le risposte della categoria medica, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione.
Tante le misure per la sanità contenute nella Manovra che ha appena ricevuto il ‘disco verde’ definitivo alla Camera con 216 sì, 126 no e 3 astenuti. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri a ottobre e poi modificato in commissione al Senato rafforza gli interventi per la prevenzione e le cure palliative e fa lievitare il Fondo sanitario nazionale. Sul fronte dei farmaci cresce dello 0,3% il tetto di spesa per gli acquisti diretti ma si riduce il Fondo per gli innovativi, che passa da 1,3 a 1,16 mld di euro. Una strada che “solleverà polemiche”, prevedono su ‘Quotidiano Sanità’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
