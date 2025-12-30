Manovra la Camera conferma la fiducia con 219 voti a favore e 125 contrari oggi in aula il voto finale sulla Legge di Bilancio
Oggi la Camera dei Deputati si riunisce per il voto finale sulla Legge di Bilancio, con 219 voti favorevoli e 125 contrari. L’aula si riunirà alle 11 per le dichiarazioni di voto e prevede di approvare definitivamente il provvedimento entro le 13. Si conclude così l’iter parlamentare della manovra, che rappresenta un passaggio importante per le politiche economiche del paese.
L’Aula tornerà a riunirsi oggi alle 11 per le dichiarazioni di voto e il via libera finale al provvedimento, previsto entro le 13 Alla Camera dei Deputati si arriva alla fase conclusiva dell’iter della manovra, con l’attesa approvazione definitiva. Nella serata di ieri il governo ha incassato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
