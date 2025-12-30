Manovra | la Camera conferma la fiducia con 219 sì Giorgetti | Sulle pensioni vedremo nel 2026

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia alla legge di Bilancio con 219 voti favorevoli e 125 contrari. Il voto permette al governo di proseguire l’iter della legge, che comprende diverse misure economiche e sociali. Giorgetti ha sottolineato che eventuali approfondimenti sulle pensioni saranno valutati nel 2026. La conferma della fiducia rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo in corso.

AGI - L'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo, posta sulla legge di Bilancio, con 219 voti favorevoli e 125 contrari.  Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo il voto sulla fiducia, ha sospeso la seduta che è ripresa alle 22. Come da accordi in conferenza dei capigruppo, l'Aula andrà avanti ad oltranza fino alla conclusione dell'esame degli ordini del giorno. La seduta riprenderà poi domani mattina alle 11 per le dichiarazioni di voto e il via libera definitivo sulla manovra Giorgetti, su stop aumento età pensionabile vedremo nel 2026. "La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026". 🔗 Leggi su Agi.it

