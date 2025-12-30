Manovra in diretta il voto finale alla Camera | le novità su pensioni Irpef e nuovi bonus nella legge di bilancio
In diretta dalla Camera, si sta concludendo il voto finale sulla Manovra 2026. La legge di bilancio introduce novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus, con le dichiarazioni di voto in corso. Un momento importante per comprendere le modifiche previste e il loro impatto sul sistema fiscale e sociale del paese.
In diretta il via libera definitivo della Manovra 2026 alla Camera: in corso le dichiarazioni di voto sulle misure della legge di bilancio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Superate le divisioni del centrodestra sulle norme cancellate, soprattutto - per ora - lo scontro interno sulle pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
