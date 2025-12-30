Manovra | in aula Tajani saluta Fascina poi lungo colloquio
In Aula alla Camera, Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio con Marta Fascina durante le dichiarazioni di voto. Il ministro degli Esteri si è spostato dai banchi del governo a quelli di Forza Italia per salutare alcuni deputati, tra cui Fascina. L’episodio si è svolto in un contesto di normale dialettica parlamentare, senza particolari conseguenze politiche o simboliche.
Roma, 30 dic (Adnkronos) - Lungo colloquio in aula alla Camera tra Antonio Tajani a Marta Fascina. Il ministro degli Esteri, durante le dichiarazioni di voto, ha lasciato gli scranni del governo per spostarsi tra i banchi del gruppo di Forza Italia e salutare i 'suoi' deputati. Il ministro degli Esteri e leader di FI si è intrattenuto con diversi azzurri, poi ha notato la Fascina seduta al suo posto, l'ha salutata e si è avvicinato per fermarsi a lungo a parlare con la ex compagna di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
