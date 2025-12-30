In Aula alla Camera, Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio con Marta Fascina durante le dichiarazioni di voto. Il ministro degli Esteri si è spostato dai banchi del governo a quelli di Forza Italia per salutare alcuni deputati, tra cui Fascina. L’episodio si è svolto in un contesto di normale dialettica parlamentare, senza particolari conseguenze politiche o simboliche.

Roma, 30 dic (Adnkronos) - Lungo colloquio in aula alla Camera tra Antonio Tajani a Marta Fascina. Il ministro degli Esteri, durante le dichiarazioni di voto, ha lasciato gli scranni del governo per spostarsi tra i banchi del gruppo di Forza Italia e salutare i 'suoi' deputati. Il ministro degli Esteri e leader di FI si è intrattenuto con diversi azzurri, poi ha notato la Fascina seduta al suo posto, l'ha salutata e si è avvicinato per fermarsi a lungo a parlare con la ex compagna di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: in aula Tajani saluta Fascina, poi lungo colloquio

