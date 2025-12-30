La Camera ha approvato definitivamente la legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. La manovra, ormai definitivamente approvata, rappresenta un passo importante per le politiche economiche del paese. Il governo ha sottolineato l'importanza di questa approvazione come segnale di stabilità e responsabilità. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane, influenzando le priorità di spesa e le strategie di sviluppo nazionale.

(Adnkronos) - Con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. Il via libera alla manovra è arrivato dopo un percorso impervio che alla fine ha rialzato l'entità dai 18,7 miliardi iniziali a circa 22 miliardi. Il tutto a saldi rigorosamente invariati, per tutelare i conti e consolidare la ritrovata fiducia dei mercati. "Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra, il via libera è definitivo. Meloni: "E' seria e responsabile"

Leggi anche: Meloni: "Manovra seria e responsabile"

Leggi anche: Ok della Camera, la manovra è legge con 216 sì. Meloni: “Manovra seria e responsabile”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento; Manovra da 22 miliardi c' è il via libera Pensioni casa tasse e bonus | tutte le novità | Sanità cosa cambia su medici e vaccini; Via libera definitivo del Senato al ddl sulla Corte dei Conti Opposizioni furiose | Questa norma è essa stessa un danno erariale; Manovra Giorgetti | Soddisfatto tutto è bene ciò che finisce bene.

Manovra, via libera della Camera con 216 sì. Schlein: «Una legge di Bilancio sbagliata e di austerità» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. leggo.it