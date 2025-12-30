Manovra Grimaldi Avs | Poverissima e a crescita zero hanno peggiorato la Fornero – Il video

La recente manovra governativa è stata criticata per la sua limitata portata, con alcuni esperti che evidenziano un rischio di stagnazione economica. Secondo Grimaldi di Avs, si tratta di un intervento insufficiente che potrebbe aggravare la situazione già difficile, peggiorando le condizioni di crescita e di bilancio, e avvicinandoci a una fase di recessione.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Una manovra poverissima, che rischia di portarci in recessione, con una crescita già ferma a zero. Ma lo scandalo più grande è che chi prometteva di superare la Fornero è riuscito addirittura a peggiorarla, soprattutto a danno dei lavoratori, in particolare di chi ha iniziato prima e oggi paga un prezzo ancora più alto. E' una manovra che si inserisce a pieno titolo in un'economia di guerra: l'unico capitolo che cresce è quello della difesa, con oltre un miliardo in più, mentre tutto il resto viene tagliato, a partire dai servizi ai cittadini. Intanto l'Italia resta fanalino di coda sui salari, ultimi per potere d'acquisto, che è il vero nodo centrale.

Ddl bilancio: Grimaldi (Avs), Manovra piu' povera di sempre, andremo in recessione - 'Industria al palo, 5,7 milioni persone in poverta' assoluta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

