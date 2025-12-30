Manovra gli applausi della maggioranza al momento dell' approvazione – Il video

Durante l'approvazione definitiva della manovra alla Camera, i deputati della maggioranza hanno espresso il loro consenso con un applauso. Il video cattura il momento in cui si è conclusa la discussione, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo. La scena riflette il clima politico e l'importanza attribuita all'atto, che rappresenta un passaggio chiave per le politiche economiche del governo.

Manovra: la lunga notte dei deputati alla Camera - Manovra: tutte le novità, dagli stipendi alle pensioni e ai bonus, chi ci guadagna (e chi no). ilcorrieredelgiorno.it

Manovra, 'Natale ad Atreju' e aiuti alle gattare: la lunga notte dei deputati alla Camera - 'Presidente, ho la netta sensazione che, chiusi dentro questa bolla, stiamo perdendo il contatto reale con il ... notizie.tiscali.it

Manovra 2026, Cuperlo cita Marzullo durante la seduta notturna: applausi dell'Aula - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.