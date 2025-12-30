Manovra gli applausi della maggioranza al momento dell' approvazione – Il video
Durante l'approvazione definitiva della manovra alla Camera, i deputati della maggioranza hanno espresso il loro consenso con un applauso. Il video cattura il momento in cui si è conclusa la discussione, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo. La scena riflette il clima politico e l'importanza attribuita all'atto, che rappresenta un passaggio chiave per le politiche economiche del governo.
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 Nel momento dell'approvazione definitiva della manovra alla Camera, i deputati della maggioranza hanno applaudito fragorosamente. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Manovra, due mesi dopo l’approvazione in Cdm è ancora stallo: la maggioranza litiga e il Parlamento viene umiliato
Leggi anche: "Disastro Meloni", i cartelli del Pd in Aula dopo l'approvazione della manovra alla Camera – Il video
Manovra da 22 miliardi, il Senato dà il via libera, maggioranza compatta, opposizioni in trincea; Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”; Via libera del Senato alla manovra, Giorgetti: Vale complessivamente 22 miliardi; La legge di bilancio approvata il 23 dicembre al Senato, Giorgetti: Fatte cose che sembravano impossibili.
Manovra, gli applausi della maggioranza al momento dell'approvazione - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Manovra: la lunga notte dei deputati alla Camera - Manovra: tutte le novità, dagli stipendi alle pensioni e ai bonus, chi ci guadagna (e chi no). ilcorrieredelgiorno.it
Manovra, 'Natale ad Atreju' e aiuti alle gattare: la lunga notte dei deputati alla Camera - 'Presidente, ho la netta sensazione che, chiusi dentro questa bolla, stiamo perdendo il contatto reale con il ... notizie.tiscali.it
Manovra 2026, Cuperlo cita Marzullo durante la seduta notturna: applausi dell'Aula - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.