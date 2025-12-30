Manovra Giorgetti si rassegna | Modificare pensioni? Vedremo nel 2026 Oggi voto definitivo alla Camera

Oggi si svolge il voto definitivo alla Camera sulla manovra di bilancio, un passaggio cruciale per il governo e il centrodestra. Nonostante le tensioni e le fibrillazioni interne, il governo si presenta compatto, ribadendo l'impegno sulla stabilità dei conti pubblici. Giorgetti ha commentato l'eventualità di modifiche alle pensioni, rinviando ogni decisione al 2026. La giornata segna un momento importante nel percorso di approvazione del provvedimento.

Si tirano le fila di quel percorso non semplice per il centrodestra che ha visto la maggioranza fibrillare in più passaggi ma che alla fine il governo rivendica, soprattutto sul fronte della tenuta dei conti. La manovra è così allo scatto finale alla Camera ma molti dei nodi che hanno scandito l'esame parlamentare non sembrano .

