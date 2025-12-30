Manovra Giorgetti | Mi rammarico anche io del contingentamento dei tempi di discussione – Il video
Il Ministro Giorgetti ha espresso rammarico per il contingentamento dei tempi di discussione del disegno di legge di bilancio in Parlamento. In una dichiarazione recente, ha sottolineato come la consueta sessione di tre mesi venga ormai ridotta nel tempo, compromettendo il regolare svolgimento del dibattito parlamentare. Questa situazione, secondo Giorgetti, rappresenta una perdita per il confronto e l'approfondimento delle tematiche di bilancio.
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Per quanto riguarda il dibattito parlamentare convengo, la sessione di bilancio dovrebbe durare tre mesi, ma ormai da 'enne' anni progressivamente questo si è andata perdendo e di questo mi rammarico" così il Ministro Giorgetti dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
