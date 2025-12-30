Manovra Giorgetti | Ce l' abbiamo fatta ad approvarla a differenza di altri Paesi Ue – Il video

Il ministro Giorgetti ha annunciato con soddisfazione l’approvazione della manovra, sottolineando che l’Italia ha conseguito questo risultato in modo regolare, a differenza di altri Paesi europei. La legge di bilancio rappresenta un passaggio importante nel percorso di stabilità e programmazione economica del nostro Paese, rispettando le procedure previste dalla normativa in vigore.

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Ce l'abbiamo fatta come tutti gli anni: ormai sapete che la legge di bilancio ha questi riti. Noi l'abbiamo approvata, altri paesi europei non ce l'hanno fatta. Ci sono riflessioni da fare su come funziona la democrazia parlamentare nel vecchio continente" così il Ministro Giorgetti dopo l'approvazione della legge di bilancio alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

