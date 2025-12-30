Manovra Giorgetti | Abbiamo aumentato i salari È per i ricchi? No fatto sforzi per redditi medio-bassi

Il ministro Giorgetti ha annunciato che la manovra ha previsto un aumento dei salari, con l’obiettivo di sostenere i redditi medio-bassi. Ha inoltre sottolineato il successo dell’Italia nel rispettare le scadenze della legge di bilancio, in contrasto con altri paesi europei. La misura mira a favorire una crescita equilibrata e a migliorare le condizioni economiche delle famiglie italiane.

“Ce l’abbiamo fatta come tutti gli anni: ormai sapete che la legge di bilancio ha questi riti. Noi l’abbiamo approvata, altri paesi europei non ce l’hanno fatta. Ci sono riflessioni da fare su come funziona la democrazia parlamentare nel vecchio continente”. Così Giancarlo Giorgetti uscendo dalla Camera dei Deputati al termine della votazione per la manovra di bilancio. Rispondendo alle critiche delle opposizioni, Giorgetti specifica: “Abbiamo detassato gli aumenti contrattuali e chiuso i contratti pubblici fermi da anni. Questo significa aumenti concreti di salari e stipendi. Le opposizioni fanno giustamente il loro mestiere, le critiche possono aiutare a capire dove abbiamo sbagliato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

