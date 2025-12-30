Nella recente manovra, il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, critica le scelte di austerità, evidenziando che i tagli riguardano quasi ogni settore, tranne la spesa militare. In un contesto politico complesso, si evidenzia come le decisioni siano state prese in tempi rapidi, senza modificare sostanzialmente il quadro di fondo. Questa analisi mira a chiarire gli aspetti principali della manovra e le sue implicazioni sul piano economico e sociale.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "In due mesi e mezzo è successo di tutto, soprattutto di notte, avete cambiato tutto per non cambiare nulla". Lo dice Nicola Fratoianni di Avs in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sulla manovra. "E' una legge di bilancio fatta non di prudenza ma di austerità. Lo fate ora per tenervi qualche margine per la prossima" che sarà alla vigilia della campagna elettorale, "intanto però tagliate tutto". "Tagliate tutto persino sulla sanità, rispetto al Pil il finanziamento continua a scendere, tagliate i fondi alla scuola e li date a quella privata, nulla sulla ricerca ne' la cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Fratoianni, 'fatta di austerità, tagli su tutto tranne spesa militare'

Leggi anche: Manovra: Fratoianni, 'ingiusta e da cambiare, toglie soldi Ssn e aumenta spesa militare'

Leggi anche: Manovra: Fratoianni, 'di austerità e con aumento impressionante spese militari'

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra: Fratoianni, 'fatta di austerità, tagli su tutto tranne spesa militare' - "In due mesi e mezzo è successo di tutto, soprattutto di notte, avete cambiato tutto per non cambiare nulla". iltempo.it

Fratoianni: manovra di austerità e spese militari - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Patrimoniale, Fratoianni: Avs la propone in manovra, redistribuire ricchezza - Alleanza Verdi Sinistra proporrà emendamenti alla legge di bilancio che andranno in direzione dell'introduzione di un prelievo fiscale patrimoniale. notizie.tiscali.it

Radio Cusano Campus. . “Manovra tutta sbagliata, l’anno prossimo saremo in recessione. Gli italiani avevano bisogno di più potere d’acquisto” L’intervento di Nicola Fratoianni, Segretario di AVS e Sinistra Italiana, nel corso di “Urto” con Giulio Cavalli, in merit - facebook.com facebook