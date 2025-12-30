Manovra | Faraone Iv ' promessi miracoli consegnati pacchi'

La manovra approvata dal governo ha suscitato molte critiche, con alcuni esponenti come Faraone di Italia Viva che definiscono la legge come ingiusta e ingannevole. In questa analisi si esamineranno i punti principali della legge di Bilancio e le sue possibili conseguenze per i cittadini italiani. Un'attenzione obiettiva per comprendere le implicazioni di una normativa che, secondo alcuni, rischia di essere meno efficace di quanto promesso.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Questa che votiamo oggi non è una legge di Bilancio ma una truffa ufficiale del governo ai danni degli italiani. Il centrodestra ha venduto in campagna elettorale un prodotto che, una volta al governo, si è rivelato un pacco totale. Da fare invidia a Wanna Marchi". Lo ha detto Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulla legge di Bilancio. "Quella ai danni degli italiani è una truffa a tutto campo, che non risparmia nessun settore. Sulle pensioni siamo passati da crociata contro la Fornero allo spedire più tardi in pensione il 98% degli italiani.

