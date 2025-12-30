Manovra dichiarazioni di voto alla Camera

La Manovra è recentemente arrivata alla Camera, dando il via alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge di bilancio. Dopo la discussione e la votazione sulla questione di fiducia di ieri, oggi si prosegue con il voto sul documento, un passaggio importante nel percorso legislativo che definisce le linee principali delle politiche economiche e finanziarie del paese.

La Manovra è giunta da poco alla Camera. Al via le dichiarazioni di voto finale sul documento di bilancio, sul quale si è votata ieri la questione di fiducia. Il voto è previsto entro le ore 13. Sui banchi del governo sono presenti, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani, Carlo Nordio, Luca Ciriani e il viceministro Maurizio Leo. In Transatlantico diversi deputati di maggioranza sostengono che per il voto finale potrebbe arrivare in Aula la premier Giorgia Meloni. Manovra, 13 gli interventi in dichiarazioni di voto. 13, di cui due a titolo personale, gli interventi previsti in dichiarazioni di voto finale sulla manovra.

