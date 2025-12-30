Manovra da 22 miliardi sì alla fiducia Casa pensioni tasse e bonus | tutte le novità | Sanità cosa cambia su medici e vaccini

Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera, approvando la manovra da 22 miliardi di euro. La legge di Bilancio introduce novità riguardanti casa, pensioni, tasse e bonus, con aggiornamenti anche nel settore sanitario, su medici e vaccini. La discussione prosegue con il voto finale previsto oggi, segnando un passo importante per le misure previste nel documento.

Il governo ottiene la fiducia anche alla Camera. Oggi il voto finale alla prossima legge di Bilancio. Dalle imprese a fisco, casa, lavoro e pensioni, tutte le misure. Manovra da 22 miliardi, c'è il via libera. Pensioni, casa, tasse e bonus: tutte le novità | Sanità, cosa cambia su medici e vaccini Sì alla fiducia, via libera alla manovra da 22 miliardi: ecco tutte le novità per il 2026 Ep739 – Primo sì tra le polemiche alla manovra 2026 vale 22 miliardi – Medicina 22.500 gli idonei al termine del semestre filtro; Manovra a un passo dall'approvazione | l'aula della Camera vota la fiducia con 219 sì Dall'Irpef alla Tobin Tax le misure principali; Manovra passa la fiducia alla Camera con 219 sì Domani il voto finale Giorgetti | Pensioni? Vedremo nel 2026. Taglio Irpef, pensioni, imprese: cosa c'è nella manovra da 22 miliardi approvata in Senato - emendamento ha fatto lievitare di circa 3 miliardi il valore della legge di bilancio 2026, la quarta del governo Meloni.

Manovra da 22 miliardi, solo i tagli fiscali ne costano 7,9: le misure - Dalla riduzione Irpef alla sanità, la Legge di Bilancio 2026 punta al rientro del deficit Ue con misure mirate e prudenti per famiglie e imprese ... quifinanza.it

Manovra, i conti restano in ordine: nuove misure per 3 miliardi. E sale anche l’avanzo primario - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha fatto un punto d'orgoglio del fatto che sotto la sua gestione delle ... ilmattino.it

Sì alla fiducia, via libera alla manovra da 22 miliardi: ecco tutte le novità per il 2026 x.com

Legge di Bilancio: una manovra senza futuro Questa non è una legge di bilancio: è una manovra misera, senza visione e senza coraggio. Dopo il passaggio parlamentare vale circa 22 miliardi, il livello più basso dal 2014. Zero risposte alle 4 emergenze - facebook.com facebook

