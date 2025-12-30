Manovra da 22 miliardi c' è il via libera Pensioni casa tasse e bonus | tutte le novità | Sanità cosa cambia su medici e vaccini

Il governo ha ottenuto il via libera alla manovra da 22 miliardi, con il voto finale alla Camera in agenda oggi. La legge di Bilancio introduce novità su pensioni, casa, tasse e bonus, oltre a modifiche nel settore sanitario riguardanti medici e vaccini. Questi interventi mirano a garantire stabilità e sostenibilità delle politiche pubbliche, segnando un passo importante per il paese e le sue priorità future.

Il governo ottiene la fiducia anche alla Camera. Oggi il voto finale alla prossima legge di Bilancio. Dalle imprese a fisco, casa, lavoro e pensioni, tutte le misure. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

