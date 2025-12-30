Manovra da 22 miliardi c' è il via libera Pensioni casa tasse e bonus | tutte le novità | Sanità cosa cambia su medici e vaccini

Il governo ha ottenuto il via libera alla manovra da 22 miliardi, con il voto finale alla Camera in agenda oggi. La legge di Bilancio introduce novità su pensioni, casa, tasse e bonus, oltre a modifiche nel settore sanitario riguardanti medici e vaccini. Questi interventi mirano a garantire stabilità e sostenibilità delle politiche pubbliche, segnando un passo importante per il paese e le sue priorità future.

Rush finale sulla Manovra, cosa c'è dentro per la sanità piemontese - Tra le novità per le regioni la rimodulazione del finanziamento al Fondo sanitario, le indennità per il personale, sanità transfrontaliera e screening nelle zone inquinate. rainews.it

Manovra ok, ma c'è il nodo pensioni - È un ultimo miglio segnato dalla consueta tensione quello che ieri ha vissuto la legge di Bilancio 2026 nell'aula di Montecitorio. msn.com

Sì alla fiducia, via libera alla manovra da 22 miliardi: ecco tutte le novità per il 2026 x.com

Legge di Bilancio: una manovra senza futuro Questa non è una legge di bilancio: è una manovra misera, senza visione e senza coraggio. Dopo il passaggio parlamentare vale circa 22 miliardi, il livello più basso dal 2014. Zero risposte alle 4 emergenze - facebook.com facebook

