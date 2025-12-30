Manovra da 22 miliardi atteso il via libera entro metà giornata | le decisioni della notte – La diretta 

Oggi, 30 dicembre, si decide sulla Manovra da 22 miliardi per il 2026. Dopo una notte di discussioni, l’attenzione si concentra sull’esame finale in Parlamento. A partire dalle 11, l’Assemblea torna a riunirsi per le dichiarazioni di voto, segnando un passaggio importante verso l’approvazione della legge di bilancio. Seguiamo gli sviluppi e le decisioni che definiranno il quadro economico del prossimo anno.

Oggi, martedì 30 dicembre, è il giorno della verità per la Legge di bilancio 2026. Dopo la lunga nottata parlamentare e l'esame mattutino degli ordini del giorno, a partire dalle 11 l'Assemblea si riunisce nuovamente per le dichiarazioni di voto. La seduta sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Con una maggioranza dei sì, come ci si aspetta data la fiducia incassata dal governo nella serata di ieri, sarà dato il via libera definitivo al testo della Manovra.

