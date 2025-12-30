Manovra Cna | Positive le modifiche a utilizzo crediti d’imposta e detassazione aumenti contrattuali
La CNA valuta positivamente le recenti modifiche apportate alla manovra, tra cui l’estensione al 2024 della detassazione sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e la rimozione delle restrizioni sull’utilizzo dei crediti d’imposta. Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante per le imprese, favorendo maggiore flessibilità e supporto nella gestione delle risorse. Rimane importante monitorare gli sviluppi futuri per garantire un’efficace applicazione delle novità.
ROMA – L’iter parlamentare della manovra ha prodotto alcuni miglioramenti auspicati da CNA. Tra i principali l’estensione al 2024 della detassazione degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali e la cancellazione delle limitazioni all’utilizzo dei crediti d’imposta. Per la Confederazione un segnale di attenzione anche la destinazione di risorse alla exit strategy della vecchia Transizione 5.0. Tuttavia, è urgente a breve un chiarimento normativo al fine di assicurare che tutte le imprese che hanno presentato domanda di contributo entro i termini e rispettando i criteri abbiano la garanzia di accesso al beneficio secondo le modalità iniziali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Crediti di imposta, allarme di Cna: "Con la norma contenuta nella manovra a rischio la liquidità dei 'piccoli'"
Leggi anche: Manovra, Bankitalia boccia la detassazione dei rinnovi contrattuali: “Paghino le imprese, non il bilancio pubblico”
Manovra: Cna, bene modifiche a utilizzo crediti d'imposta e detassazione aumenti contratti - L'iter parlamentare della manovra ha prodotto "alcuni miglioramenti auspicati da Cna". ansa.it
Manovra 2025: CNA soddisfatta su Transizione 5.0, critica sui fondi CER - La CNA, nel comunicato del 17 dicembre 2025, accoglie positivamente le modifiche del Governo alla legge di bilancio che incrementano le ... ipsoa.it
Manovra, Cna: “Governo accoglie richiesta di tutelare diritti imprese su Transizione 5.0. Usare stesso metodo per i contributi alle Cer” - Cna esprime apprezzamento per le modifiche presentate dal Governo alla legge di bilancio con le quali aumentano le risorse al sistema delle ... lopinionista.it
SANGALLI: "TASSE, PROSEGUIRE IL TAGLIO. E RAFFORZARE LA LOTTA AI CONTRATTI PIRATA" Il presidente di Confcommercio sulle pagine di Avvenire: "queste forma contrattuali sono una vera emergenza. In manovra alcune misure positive, ma per tor - facebook.com facebook
#tagada Il giudizio positivo di Raffaele Nevi (Forza Italia) sulla manovra economica del governo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.