Manovra Cerreto Fdi | Dal Governo attenzione concreta per il Policlinico

Il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto ha sottolineato l’importanza dell’approvazione del suo ordine del giorno, che impegna il Governo a prestare attenzione concreta al futuro del Policlinico Universitario di Caserta. Questo rappresenta un segnale politico significativo, volto a garantire risorse e supporto stabile per l’istituzione, elemento fondamentale per il sistema sanitario locale e regionale.

Un segnale politico “forte” per il futuro del Policlinico Universitario di Caserta. A definirlo così è il deputato campano di Fratelli d’Italia, Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura, dopo l’approvazione del suo ordine del giorno al bilancio dello Stato che impegna il Governo a. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Manovra, Cerreto (Fdi): "Dal Governo attenzione concreta per il Policlinico" Leggi anche: Manovra: Cerreto (FdI), 'emendamento per riqualificazione urbanistica atto di giustizia' Leggi anche: Campania: Cerreto (FdI), 'da governo Meloni segnali concreti per filiere agricole' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MANOVRA, CERRETO (FDI): GOVERNO MELONI DIMOSTRA ATTENZIONE PER POLICLINICO CASERTA» - "Grande soddisfazione per l'approvazione del mio ordine del giorno al bilancio dello Stato che impegna il Governo a valutare la destinazione di risorse per il ... agenziagiornalisticaopinione.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA: «DL SICUREZZA LAVORO, CERRETO (FDI): ATTO DI CIVILTÀ FORTEMENTE VOLUTO DA GOVERNO» - "Licenziato alla Camera il provvedimento recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione ... agenziagiornalisticaopinione.it

Manovra, bagarre in Aula: Fdi attacca su Hannoun. La sinistra: ostruzionismo - Il governo punta a evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio che, senza l'approvazione della Camera entro ... ilgazzettino.it

L’approvazione della manovra in Senato è il risultato di un lavoro serio e responsabile, attento agli equilibri di finanza pubblica e fondato su un confronto costante e dialettico con il Parlamento. La traversata ha incontrato mare mosso in alcuni momenti, ma il n - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.