Manovra c' è il via libera | protesta il Pd E Schlein | Aiuta i ricchi | Pensioni casa tasse bonus | le novità
Il governo ha ottenuto la fiducia dopo una lunga sessione parlamentare, approvando diverse misure su pensioni, tasse, casa e bonus. La decisione ha suscitato reazioni di protesta, in particolare da parte del Pd e di Schlein, che accusano la manovra di favorire i ricchi. Tra le novità approvate c’è anche lo stop all’aumento dell’età pensionabile, con un dibattito acceso sulle implicazioni delle scelte adottate.
Ieri il governo ha incassato la fiducia. Maratona notturna per l'esame degli ordini del giorno: approvato anche quello della Lega sullo stop all'aumento dell'età pensionsabile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Riprendono i lavori alla Camera, oggi il via libera definitivo alla manovra. Magi con il cartello 'vendesi'. L'approvazione finale è prevista per l'ora di pranzo #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/30/riprendono-i-lavori-alla-camera-oggi-il-via-libe - facebook.com facebook
