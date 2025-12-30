Manovra c' è il via libera | protesta il Pd E Schlein | Aiuta i ricchi | Pensioni casa tasse bonus | le novità

Il governo ha ottenuto la fiducia dopo una lunga sessione parlamentare, approvando diverse misure su pensioni, tasse, casa e bonus. La decisione ha suscitato reazioni di protesta, in particolare da parte del Pd e di Schlein, che accusano la manovra di favorire i ricchi. Tra le novità approvate c’è anche lo stop all’aumento dell’età pensionabile, con un dibattito acceso sulle implicazioni delle scelte adottate.

