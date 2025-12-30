Manovra c' è il via libera | protesta il Pd E Schlein | Aiuta i ricchi Giorgetti | Falso | Pensioni casa tasse bonus | tutte le novità
Il governo ha ottenuto la fiducia dopo un lungo scrutinio parlamentare, approvando diverse misure tra cui quella sul blocco dell'aumento dell'età pensionabile. La proteste del Pd e le dichiarazioni di Schlein si contrappongono alle dichiarazioni di Giorgetti, che respinge le critiche. In questo contesto, sono previste novità su pensioni, tasse, casa e bonus, con un approfondimento sulle implicazioni delle recenti decisioni politiche.
Ieri il governo ha incassato la fiducia. Maratona notturna per l'esame degli ordini del giorno: approvato anche quello della Lega sullo stop all'aumento dell'età pensionsabile. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Manovra, c'è il via libera: protesta il Pd. E Schlein: «Aiuta i ricchi» | Pensioni, casa, tasse, bonus: le novità
Leggi anche: Manovra, c'è il via libera definitivo: approvata con 216 sì | Pensioni, casa tasse, bonus: tutte le novità
Manovra da 22 miliardi c' è il via libera Pensioni casa tasse e bonus | tutte le novità | Sanità cosa cambia su medici e vaccini; Manovra | Bonaccini ' inutile non c' è una proposta di politica industriale'; Manovra Crosetto | Dl Ucraina chiuso da settimane non c' è mai stato disaccordo; Manovra è il giorno della fiducia e del maxiemendamento | cosa significa? Perché la maggioranza deve votare sì.
La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA - facebook.com facebook
Manovra: via libera definitivo alla legge di Bilancio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.