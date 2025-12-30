Manovra c' è il via libera | protesta il Pd E Schlein | Aiuta i ricchi Giorgetti | Falso | Pensioni casa tasse bonus | tutte le novità

Il governo ha ottenuto la fiducia dopo un lungo scrutinio parlamentare, approvando diverse misure tra cui quella sul blocco dell'aumento dell'età pensionabile. La proteste del Pd e le dichiarazioni di Schlein si contrappongono alle dichiarazioni di Giorgetti, che respinge le critiche. In questo contesto, sono previste novità su pensioni, tasse, casa e bonus, con un approfondimento sulle implicazioni delle recenti decisioni politiche.

