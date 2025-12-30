Manovra c' è il via libera definitivo | approvata con 216 sì | Pensioni casa tasse bonus | tutte le novità

Il governo ha ottenuto il via libera definitivo alla manovra con 216 sì, segnando l’approvazione delle principali misure in materia di pensioni, tasse e bonus. Dopo una lunga sessione, è stato anche approvato l’ordine del giorno della Lega per bloccare l’aumento dell’età pensionabile. Questa decisione definisce il quadro delle novità e delle modifiche che interesseranno cittadini e imprese nei prossimi mesi.

