Manovra | Braga Pd ' disastro Meloni ma lei festeggia Pnrr che non ha mai votato'

Braga del Pd critica la manovra di Meloni, sottolineando come questa abbia penalizzato i servizi pubblici essenziali, come sanità, scuola e trasporti, e difeso interessi dei ricchi. Secondo l’esponente del Partito Democratico, la premier festeggia il PNRR senza averlo mai votato, evidenziando una divergenza tra le promesse e le politiche adottate. La discussione si inserisce nel quadro delle recenti decisioni governative e delle loro implicazioni per il paese.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ha preso in giro gli italiani, difeso i ricchi, tagliato servizi essenziali come sanità, scuola e trasporti. La manovra è un disastro e oggi Meloni festeggia il Pnrr che non ha mai votato. Una destra incoerente e una premier inadeguata. Costruiamo l'alternativa per un paese più giusto". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Braga (Pd), 'disastro Meloni ma lei festeggia Pnrr che non ha mai votato' Leggi anche: Elodie a Propaganda Live: “Non voterei Meloni, non ho mai votato Pd” Leggi anche: Manovra, Pagano (Pd): "Fallimento Meloni, senza Pnrr Italia in recessione" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani»; Manovra 2026, valanga di ordini del giorno: dai fondi per gli affitti alla campagna sulla fertilità. “Disastro Meloni”: cartelli in Aula contro la manovra. La protesta dei deputati Pd alla Camera – Video - La protesta dei dem durante l'intervento di Schlein, prima dell'approvazione definitiva della legge di bilancio con 216 sì e 126 no ... ilfattoquotidiano.it

Manovra 2026, cartelli Pd alla Camera contro Meloni - Durante le votazioni per la legge di bilancio alla Camera, i membri del Partito Democratico hanno innalzato dei cartelli con scritto "Disastro Meloni". tg24.sky.it

Manovra: protesta Pd, in aula manifesti 'disastro Meloni' - Al momento del voto finale, i deputati dem hanno mostrato dei cartelli con la scritta 'disastro Meloni'. lanuovasardegna.it

Chiara Braga. . Questa è una #manovra che non dice nulla sulla crescita del Paese. Anzi, una cosa la dice chiaramente: non avrà alcun effetto sulla crescita, perché è il frutto di una scelta precisa di questo Governo Meloni, che ha deciso di non fare ciò che sar - facebook.com facebook

