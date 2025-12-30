Manovra Barelli FI | Coniugato riforme e risanamento conti pubblici – Il video
La legge di bilancio approvata rappresenta un passo importante nella strategia economica del Paese, mirando al risanamento dei conti pubblici e alla realizzazione di riforme significative. Manovra, Barelli (FI): Coniugato riforme e risanamento conti pubblici – Il video. Forza Italia ha annunciato il voto favorevole, sottolineando l'importanza di un percorso di stabilità e sviluppo sostenibile.
(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Forza Italia voterà a favore di questa legge. Questa legge di bilancio rappresenta un ulteriore tassello di una politica economica strategica che ha saputo coniugare il risanamento dei conti pubblici con la realizzazione di riforme importanti”. Così il capogruppo di FI, Paolo Barelli, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla manovra. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
