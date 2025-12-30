Manovra arriva il via libera definitivo ma Schlein punge | Fatta di promesse tradite non vi crede più nessuno

La manovra approvata ufficialmente mira a sostenere imprese e famiglie, evitando tagli significativi ai servizi sociali. Tuttavia, le dichiarazioni di Schlein evidenziano sfide e insoddisfazioni legate alle promesse non mantenute, mentre Meloni si mostra soddisfatta dei contenuti del testo. Questo documento rappresenta un passo importante nella politica economica attuale, con implicazioni che richiedono attenzione e analisi approfondita.

Giorgia Meloni si è detta soddisfatta di un testo che punta a rafforzare le imprese e le famiglie, senza tagli drastici ai settori sociali. Una visione ribadita da Giorgetti che ha aperto allo stop dell'età pensionabile già dal 2027.

