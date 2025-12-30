Manovra al rush finale | via libera agli ordini del giorno su pensioni e flat tax giovani

La manovra di fine anno, approvata alla Camera, include interventi su pensioni e flat tax per i giovani, con alcuni temi rinviati al 2026. La discussione ha evidenziato tensioni all’interno della maggioranza e pone le basi per futuri approfondimenti sui conti pubblici. Un passaggio importante nel contesto delle politiche fiscali e sociali italiane, che riflette le priorità e le sfide del governo in questa fase.

Pensioni, flat tax e conti pubblici: la manovra passa alla Camera tra tensioni nella maggioranza e nodi rinviati al 2026.. La legge di Bilancio è arrivata al rush finale alla Camera. Dopo il voto di fiducia incassato lunedì dal governo con 219 voti favorevoli e 125 contrari, oggi, 30 dicembre, l'Aula è chiamata al via libera definitivo al testo, a un giorno dalla chiusura dell'anno e dal rischio dell'esercizio provvisorio. In nottata si è concluso l'esame degli ordini del giorno, mentre l'Assemblea tornerà a riunirsi in mattinata per le dichiarazioni di voto. Tra i temi più sensibili resta quello delle pensioni, che continua a rappresentare un terreno di forte attenzione soprattutto per la Lega.

Sì alla fiducia, via libera sulla manovra. Giorgetti: «Sulle pensioni vedremo nel 2026» - La Camera licenzierà il testo a un giorno dalla chiusura dell'anno e dall'esercizio provvisorio. unionesarda.it

La legge di bilancio il 29 dicembre alla Camera: cosa è successo - Le dichiarazioni di voto sulla Manovra 2026 alla Camera: rush finale in Aula per la legge di bilancio del governo Meloni ... fanpage.it

#Manovra, rush finale alla Camera. Entro domani via libera definitivo x.com

MANOVRA AL RUSH FINALE, 158 EMENDAMENTI INAMMISSIBILI OGGI DISCUSSIONE IN AULA, VOTO PREVISTO PER IL 30 DICEMBRE Sono 158 gli emendamenti dichiarati inammissibili tra i 942 presentati - tutti dell'opposizione - in commissione Bilanci - facebook.com facebook

