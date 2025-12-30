Manovra al rush finale | via libera agli ordini del giorno su pensioni e flat tax giovani

La manovra di fine anno, approvata alla Camera, include interventi su pensioni e flat tax per i giovani, con alcuni temi rinviati al 2026. La discussione ha evidenziato tensioni all’interno della maggioranza e pone le basi per futuri approfondimenti sui conti pubblici. Un passaggio importante nel contesto delle politiche fiscali e sociali italiane, che riflette le priorità e le sfide del governo in questa fase.

Pensioni, flat tax e conti pubblici: la manovra passa alla Camera tra tensioni nella maggioranza e nodi rinviati al 2026.. La legge di Bilancio è arrivata al rush finale alla Camera. Dopo il voto di fiducia incassato lunedì dal governo con 219 voti favorevoli e 125 contrari, oggi, 30 dicembre, l’Aula è chiamata al via libera definitivo al testo, a un giorno dalla chiusura dell’anno e dal rischio dell’esercizio provvisorio. In nottata si è concluso l’esame degli ordini del giorno, mentre l’Assemblea tornerà a riunirsi in mattinata per le dichiarazioni di voto. Tra i temi più sensibili resta quello delle pensioni, che continua a rappresentare un terreno di forte attenzione soprattutto per la Lega. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

