Manovra 2026 via libera della Camera | tutte le misure
La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la Manovra 2026, completando così il percorso di approvazione iniziato con il voto del Senato lo scorso 23 dicembre. La manovra comprende le misure previste per il prossimo anno, con l’obiettivo di sostenere l’economia e le politiche fiscali del paese. La sua entrata in vigore rappresenta un passo importante per il quadro finanziario nazionale.
La Camera dei deputati ha approvato oggi in via definitiva la Manovra 2026, dopo il via libera del Senato dello scorso 23 dicembre. Il voto finale ha registrato 216 favorevoli, 126 contrari e 3 astensioni. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri a ottobre, successivamente modificato in commissione al Senato e arrivato blindato a Montecitorio, diventa così legge. «Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le risorse limitate disponibili su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità», ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’approvazione definitiva dell’Aula. 🔗 Leggi su Lapresse.it
