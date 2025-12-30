Manovra 2026 tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio del governo Meloni
Con l’approvazione definitiva della Camera, la Manovra 2026 del governo Meloni entra in vigore. La legge di bilancio introduce diversi bonus, tra cui incentivi per il settore abitativo, la Carta Valore destinata ai neodiplomati e altre misure di sostegno. Queste novità mirano a favorire la crescita e il benessere dei cittadini, con interventi mirati a supportare diverse fasce della popolazione.
