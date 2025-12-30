Manovra 2026 Tajani | Contributo banche? Fatto il giusto Importante non spaventare i mercati

Il Parlamento ha approvato definitivamente la Manovra 2026, con Antonio Tajani che ha espresso soddisfazione. Il ministro ha sottolineato che il contributo delle banche è stato equilibrato e che è importante mantenere stabilità nei mercati finanziari. La manovra mira a sostenere il ceto medio e a garantire un percorso di crescita equilibrato, rispettando le esigenze di finanza pubblica e stabilità economica.

Antonio Tajani soddisfatto della manovra 2026, appena approvata in via definitiva dalla Camera. "Una buona manovra che va in direzione di sostegno al ceto medio. Segnali anche per le imprese, investimenti nella sanità e blocco di sugar tax e plastic tax. Il voto in Aula ha confermato il giudizio del Parlamento", ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri. " La tassa sulle banche? Si è fatto il giusto. Le banche devono dare il loro contributo, come lo devono dare le assicurazioni. L'importante è il modo. Forza Italia ha lavorato affinché ci fosse un dialogo tra il governo e il sistema bancario e questo è accaduto.

La Manovra 2026 è legge: cosa cambia, chi ci guadagna e chi ci perde - Dagli incentivi alle aziende al taglio dell’Irpef, dalla nuova rottamazione alle pensioni più lontane, fino alle novità sull’Isee e sulla casa: tutte le misure della manovra spiegate in modo semplice ... today.it

Fisco, lavoro, pensioni: tutte le misure della Manovra 2026 - (Adnkronos) – Fisco, lavoro, imprese, famiglie, le pensioni ma anche l’oro e i pacchi postali: è arrivato oggi martedì 30 dicembre il via libera finale alla Camera alla manovra da 22 miliardi con 216 ... msn.com

L'intervista all'On. Maurizio Casasco pubblicata da affaritaliani.it https://www.affaritaliani.it/politica/manovra-forza-italia-casasco-mef-tajani-996510.htmlts=202512261206 - facebook.com facebook

Vertice tra Meloni, Giorgetti, Tajani e Salvini sulla manovra Al centro il tema previdenziale. Può slittare l’arrivo in Aula. di @FlamiCami x.com

