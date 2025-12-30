Manovra 2026 stanziati 150mila euro per laboratorio didattico sul terremoto del Friuli VG Progetto nelle scuole per il cinquantesimo anniversario

La legge di bilancio 2026 ha approvato uno stanziamento di 150.000 euro per un laboratorio didattico dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli Venezia Giulia del 1976. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione attraverso un progetto nelle scuole, in occasione di questo importante anniversario. Il contributo mira a favorire l’educazione territoriale e la memoria storica nelle nuove generazioni.

