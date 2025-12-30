Manovra 2026 | sì definitivo della Camera con voto di fiducia 216 a favore 126 contrari

La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Manovra 2026, con 216 voti favorevoli e 126 contrari. La legge finanziaria, passata con voto di fiducia, rappresenta l’atto conclusivo del percorso parlamentare avviato prima della fine dell’anno. La manovra definisce le misure economiche e di bilancio per il prossimo anno, segnando un passaggio importante nel processo di approvazione delle politiche finanziarie del governo italiano.

Pochi istanti prima delle 13 di oggi, 30 dicembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge finanziaria, ossia la "manovra 2026" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Manovra 2026: sì definitivo della Camera con voto di fiducia. 216 a favore, 126 contrari Leggi anche: Manovra, la Camera conferma la fiducia con 219 voti a favore e 125 contrari, oggi in aula il voto finale sulla Legge di Bilancio Leggi anche: Manovra: via libera definitivo Camera con 216 sì Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Manovra 2026 fiducia al Governo con 219 sì | il testo arriva al voto finale; Manovra | la Camera conferma la fiducia con 219 sì Giorgetti | Sulle pensioni vedremo nel 2026; Manovra passa la fiducia alla Camera con 219 sì Domani il voto finale Giorgetti | Pensioni? Vedremo nel 2026; Al Senato il primo sì alla manovra | fiducia in aula e nel Paese Solita gazzarra dell’opposizione video. La Manovra 2026 diventa legge: cosa cambia, chi ci guadagna e chi ci perde - Dagli incentivi alle aziende al taglio dell’Irpef, dalla nuova rottamazione alle pensioni più lontane, fino alle novità sull’Isee e sulla casa: tutte le misure della manovra spiegate in modo semplice ... today.it

Legge di bilancio, quali sono le misure in vigore nel 2026: fisco, pensioni, imprese e bonus casa - Le principali misure della Manovra da 22 miliardi: dalle pensioni all’Irpef, dalle agevolazioni per le imprese alla tassa sui pacchi extra- msn.com

Manovra, vertice di maggioranza concluso. “Nulla di definitivo. Ci rivedremo” - Roma, 20 novembre 2025 – Dopo circa due ore sì è concluso in serata a palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla manovra con la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... quotidiano.net

Riprendono i lavori alla Camera, oggi il via libera definitivo alla manovra. Magi con il cartello 'vendesi'. L'approvazione finale è prevista per l'ora di pranzo #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/30/riprendono-i-lavori-alla-camera-oggi-il-via-libe - facebook.com facebook

Riprendono i lavori alla Camera, oggi il via libera definitivo alla manovra. Magi con il cartello 'vendesi'. L'approvazione finale è prevista per l'ora di pranzo #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.