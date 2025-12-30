Manovra 2026 Schlein | Nulla per aumentare i salari Direzione sbagliata

La manovra 2026, secondo Schlein, non prevede interventi significativi per aumentare i salari e affrontare le principali preoccupazioni degli italiani, come il costo della vita e la sanità. Per molti, questa manovra sembra seguire una direzione sbagliata, concentrandosi su aspetti meno prioritari rispetto alle esigenze quotidiane dei cittadini. Un intervento mirato su questi temi appare essenziale per rispondere alle aspettative della popolazione.

“Le prime preoccupazioni degli italiani sono caro-vita e sanità. Una manovra che non si occupa di queste cose è una manovra che va nella direzione sbagliata. Tagli alla sanità, alla scuola e ai trasporti. E non fanno nulla per aumentare i salari che sono tra i più bassi d’Europa. Noi diciamo no”: così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in Piazza Montecitorio dopo il voto definitivo alla Camera sulla manovra di bilancio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

