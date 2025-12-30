Manovra 2026 Schlein alla Camera | È una legge che aiuta i ricchi

Durante le dichiarazioni di voto sulla manovra 2026 alla Camera, Elly Schlein ha espresso critiche nei confronti del testo, sostenendo che la legge favorisca principalmente i ricchi. L’intervento si inserisce nel dibattito politico in vista dell’approvazione definitiva, sottolineando le sue posizioni di opposizione e chiedendo un’attenzione maggiore alle esigenze di tutti i cittadini. La manovra, approvata dall’Aula di Montecitorio, rappresenta un punto di confronto importante nel panorama politico italiano.

Manovra 2026, via libera definitivo, la Camera approva con 216 sì: le prime parole di Giorgia Meloni e la dura reazione delle opposizioni - L’ok è arrivato dopo la maratona notturna e la pausa di questa mattina. notizie.it

Ok finale alla manovra. Schlein: "Aiuta i più ricchi" - video. Giorgetti: "Falso, sforzo concentrato su redditi bassi" - La segretaria PD cita l'Istat: "85% dei vantaggi ai più ricchi". ilfattoquotidiano.it

Manovra, via libera dalla Camera. Schlein: “Aiuta i più ricchi. Promesse tradite, vi batteremo” x.com

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile'. L'ok con 216 sì. I cartelli del Pd: 'Disastro Meloni'. Schlein: 'Provvedimento di austerità'. Magi in Aula con la scritta 'vendesi' #ANSA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.