Manovra 2026 Schlein alla Camera | È una legge che aiuta i ricchi
Durante le dichiarazioni di voto sulla manovra 2026 alla Camera, Elly Schlein ha espresso critiche nei confronti del testo, sostenendo che la legge favorisca principalmente i ricchi. L’intervento si inserisce nel dibattito politico in vista dell’approvazione definitiva, sottolineando le sue posizioni di opposizione e chiedendo un’attenzione maggiore alle esigenze di tutti i cittadini. La manovra, approvata dall’Aula di Montecitorio, rappresenta un punto di confronto importante nel panorama politico italiano.
Elly Schlein all’attacco del governo nel suo intervento alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulla manovra 2026, poi approvata dall’Aula di Montecitorio in via definitiva. “ È una manovra che aiuta i ricchi “, ha dichiarato la segretaria del Pd. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
