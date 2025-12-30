Manovra 2026 | ok della Camera al voto di fiducia Giorgetti | Sulle pensioni vedremo nel 2026
La Camera dei Deputati ha approvato con voto di fiducia la legge di bilancio per il 2026. La manovra, che ora passerà al Senato, contiene le principali misure economiche e previdenziali per il prossimo anno. Il ministro Giorgetti ha dichiarato che sulle pensioni si valuteranno le eventuali modifiche nel corso del 2026. La discussione prosegue per definire i dettagli delle riforme previste.
a Camera dà via libera alla fiducia sulla legge di bilancio. Nella mattinata di oggi, 30 dicembre 2025, il via libera definitivo. Fa discutere un ordine del giorno presentato dalla Lega, che chiede di sospendere l'aumento dell'età pensionabile L'articolo Manovra 2026: ok della Camera al voto di fiducia. Giorgetti: “Sulle pensioni vedremo nel 2026” proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
