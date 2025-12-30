Manovra 2026 | ok della Camera al voto di fiducia Giorgetti | Sulle pensioni vedremo nel 2026

La Camera dei Deputati ha approvato con voto di fiducia la legge di bilancio per il 2026. La manovra, che ora passerà al Senato, contiene le principali misure economiche e previdenziali per il prossimo anno. Il ministro Giorgetti ha dichiarato che sulle pensioni si valuteranno le eventuali modifiche nel corso del 2026. La discussione prosegue per definire i dettagli delle riforme previste.

