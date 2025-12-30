Manovra 2026 oggi il voto finale alla Camera in diretta | il via libera alle novità su pensioni Irpef e rottamazione cartelle
Oggi alla Camera si svolge il voto finale sulla Manovra 2026, che comprende le novità riguardanti pensioni, Irpef e la rottamazione delle cartelle. La discussione rappresenta un passaggio importante per l’approvazione definitiva della legge di bilancio, determinando le misure che entreranno in vigore nei prossimi mesi. La seduta si svolge in diretta, offrendo un’ulteriore occasione di monitorare l’iter legislativo in corso.
In diretta il via libera definitivo della Manovra 2026 alla Camera: oggi il voto finale sulle misure della legge di bilancio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Superate le divisioni del centrodestra sulle norme cancellate, soprattutto - per ora - lo scontro interno sulle pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il voto finale alla Camera: oggi il via libera alle misure su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle
Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame al Senato: arriva la misura salva-imprenditori. Le novità su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle
Manovra 2026, c'è ok del Senato. Giorgetti: Fatto cose che sembravano impossibili; Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”; Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia; Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani».
Manovra 2026, arriva la fiducia alla Camera: alle 11 il voto finale. Sulle pensioni, Giorgetti «Stop all’aumento? Vedremo nel 2026» - 30 del mattino di oggi l'esame degli ordini del giorno alla legge di bilancio ... italiaoggi.it
Manovra 2026, in diretta il voto finale alla Camera: oggi il via libera alle misure su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle - In diretta il via libera definitivo della Manovra 2026 alla Camera: oggi il voto finale sulle misure della legge di bilancio ... fanpage.it
Manovra 2026, sì alla fiducia, oggi il voto finale. Pensioni, fisco, casa: ecco tutte le novità - Dopo il voto di fiducia di ieri sera, passato senza intoppi con 219 sì, oggi i deputati daranno il ... ilmessaggero.it
Oggi a Tagadà ho parlato di una manovra che aumenta tasse e debito pubblico, peggiora la legge Fornero e abbandona i giovani, che continuano a lasciare l’Italia. Il carrello della spesa è sempre più caro e molti italiani sono costretti a scegliere tra mangiare - facebook.com facebook
Oggi ci troviamo alla Camera dei Deputati per discutere la legge di bilancio. Una discussione inutile, in quanto la manovra arriva in Aula già votata in Senato e completamente blindata, con l’ennesima apposizione della fiducia, svuotando di fatto il ruolo del Pa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.