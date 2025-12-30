Manovra 2026 oggi il voto finale alla Camera Giorgetti | Sulle pensioni vedremo il prossimo anno
Oggi alla Camera si svolge il voto finale sulla Manovra 2026, con una seduta intensa e decisiva. Dopo aver ottenuto la fiducia, si attende la discussione conclusiva, con possibilità che la premier Meloni possa intervenire in Aula. La discussione riguarda principalmente le misure sulle pensioni e le politiche economiche previste per il prossimo anno.
Con una seduta fiume a Montecitorio va in scena l’ultimo atto sulla Manovra 2026. Dopo la fiducia il voto finale è previsto questa mattina e non è escluso che la stessa premier Giorgia Meloni possa arrivare in Aula. Ci sarà il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che anche negli ultimi due giorni ha assistito al dibattito. Nella notte l’esame va avanti a oltranza, con una raffica di 239 ordini del giorno, depositati per sollecitare modifiche, integrazioni o impegni politici al governo. Giorgetti: “Modifiche sulle pensioni? Vedremo nel 2026”. Mancato l’obiettivo in Manovra, la Lega ci riprova con odg su flat tax e pensioni, chiedendo di sospendere il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Manovra, nella notte passa la fiducia con 219 voti favorevoli. Oggi il voto finale alla Camera - Nella tarda serata di ieri è passata la fiducia alla Camera sulla manovra finanziaria, misura posta dal governo sul maxiemendamento che riassume le misure. affaritaliani.it
Manovra verso l’ultimo atto, al via il voto di fiducia alla Camera Manovra verso l’ultimo atto, al via il voto di fiducia alla Camera - Stasera a Montecitorio i deputati si esprimono sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni, dopo l’approvazione del Senato: in serata la seduta fiume. repubblica.it
Manovra, 219 sì alla fiducia da Montecitorio. Oggi il voto finale - L’ultimo via libera sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni è previsto in diretta su Rai 1, a partire dalle 11. editorialedomani.it
MANOVRA 2026: cosa RESTA sulle PENSIONI (chi ci perde davvero)
Oggi a Tagadà ho parlato di una manovra che aumenta tasse e debito pubblico, peggiora la legge Fornero e abbandona i giovani, che continuano a lasciare l’Italia. Il carrello della spesa è sempre più caro e molti italiani sono costretti a scegliere tra mangiare - facebook.com facebook
Oggi ci troviamo alla Camera dei Deputati per discutere la legge di bilancio. Una discussione inutile, in quanto la manovra arriva in Aula già votata in Senato e completamente blindata, con l’ennesima apposizione della fiducia, svuotando di fatto il ruolo del Pa x.com
