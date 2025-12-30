Manovra 2026 oggi il voto finale alla Camera Giorgetti | Sulle pensioni vedremo il prossimo anno

Oggi alla Camera si svolge il voto finale sulla Manovra 2026, con una seduta intensa e decisiva. Dopo aver ottenuto la fiducia, si attende la discussione conclusiva, con possibilità che la premier Meloni possa intervenire in Aula. La discussione riguarda principalmente le misure sulle pensioni e le politiche economiche previste per il prossimo anno.

Con una seduta fiume a Montecitorio va in scena l’ultimo atto sulla Manovra 2026. Dopo la fiducia il voto finale è previsto questa mattina e non è escluso che la stessa premier Giorgia Meloni possa arrivare in Aula. Ci sarà il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che anche negli ultimi due giorni ha assistito al dibattito. Nella notte l’esame va avanti a oltranza, con una raffica di 239 ordini del giorno, depositati per sollecitare modifiche, integrazioni o impegni politici al governo. Giorgetti: “Modifiche sulle pensioni? Vedremo nel 2026”. Mancato l’obiettivo in Manovra, la Lega ci riprova con odg su flat tax e pensioni, chiedendo di sospendere il meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

