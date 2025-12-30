Manovra 2026 in diretta il voto finale alla Camera | oggi il via libera alle misure su pensioni Irpef e rottamazione cartelle

Oggi la Camera si prepara a votare definitivamente sulla Manovra 2026, approvando le misure relative a pensioni, Irpef e la rottamazione delle cartelle. La discussione si svolge in un contesto di approvazione finale della legge di bilancio, segnando un passaggio importante per le politiche fiscali e sociali del prossimo anno. Seguiremo in tempo reale l’esito del voto e le principali novità introdotte.

In diretta il via libera definitivo della Manovra 2026 alla Camera: oggi il voto finale sulle misure della legge di bilancio. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Superate le divisioni del centrodestra sulle norme cancellate, soprattutto - per ora - lo scontro interno sulle pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il rush finale alla Camera: dichiarazioni di voto verso via libera definitivo. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo nel 2026” Leggi anche: Manovra 2026, in diretta l’esame al Senato: arriva la misura salva-imprenditori. Le novità su pensioni, Irpef e rottamazione cartelle Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”; Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani»; Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia; La legge di bilancio il 29 dicembre alla Camera: cosa è successo. Manovra verso l’ultimo atto, al via il voto di fiducia alla Camera Manovra verso l’ultimo atto, al via il voto di fiducia alla Camera - Stasera a Montecitorio i deputati si esprimono sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni, dopo l’approvazione del Senato: in serata la seduta fiume. repubblica.it

Manovra, 219 sì alla fiducia da Montecitorio. Oggi il voto finale - L’ultimo via libera sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni è previsto in diretta su Rai 1, a partire dalle 11. editorialedomani.it

Manovra, nella notte passa la fiducia con 219 voti favorevoli. Oggi il voto finale alla Camera - Nella tarda serata di ieri è passata la fiducia alla Camera sulla manovra finanziaria, misura posta dal governo sul maxiemendamento che riassume le misure. affaritaliani.it

DIRETTA | Sì della Camera alla fiducia sulla manovra. La seduta proseguirà in notturna. Previsto per l'ora di pranzo di domani il voto finale #ANSA - facebook.com facebook

Martedì 30 dicembre, sarò a Tagadà su @La7tv , dalle 14,50 alle 15,30 con Alessio Orsingher e Luca Sappino. Tanti i temi sul tavolo: dal caso Hannoun al rush finale per la Manovra. SEGUI LA DIRETTA la7.it/dirette-tv x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.