Il Parlamento ha confermato la fiducia al Governo con 219 sì, approvando la Manovra 2026. La votazione, svoltasi il 29 dicembre, ha segnato il passaggio finale del testo, che ora si avvia verso l’iter definitivo. Questa manovra rappresenta un passaggio importante nelle scelte di politica economica e finanziaria del Paese per il prossimo anno.

La Manovra 2026 è stata blindata dal voto di fiducia al Governo. Nella serata del 29 dicembre si è consumato il voto, con 219 a favore e 125 contrari. L’iniziativa della fiducia è stata fortemente criticata, perché ha impedito una discussione sugli emendamenti e più in generale sul testo. La giornata di lunedì si è conclusa con un’altra fase di voto per esaminare i 239 ordini del giorno presentati da maggioranza e opposizioni. Ora la Manovra prosegue l’iter ed è previsto per oggi, martedì 30 dicembre, l’ultimo passo: l’approvazione alla Camera. Entro le 13:00 la legge di Bilancio 2026 diventerà legge dello Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Manovra 2026, fiducia al Governo con 219 sì: il testo arriva al voto finale

Leggi anche: Manovra, passa la fiducia alla Camera con 219 sì. Domani il voto finale. Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026»

Leggi anche: Manovra, passa la fiducia alla Camera con 219 sì: la seduta in notturna per arrivare al voto finale di domani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Manovra alla Camera, governo chiede fiducia: è il giorno del voto, martedì ok finale; Manovra, dopo la fiducia e l’esame degli ordini del giorno la Camera riprende alle 11 per il voto finale. Giorgetti: «Stop aumento età pensionabile? Vedremo nel 2026; Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”; Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani».

Manovra: la Camera conferma la fiducia con 219 sì. Giorgetti: "Sulle pensioni vedremo nel 2026" - L'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo, posta sulla legge di Bilancio, con 219 voti favorevoli e 125 contrari. msn.com