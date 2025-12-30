Manovra 2026 €10,5mld di aggravi fiscali a banche imprese e consumatori superano gli €8mld di tagli | €2,5mld in più che pesano sui cittadini
La Manovra 2026 prevede un incremento di circa 10,5 miliardi di euro di oneri fiscali per banche, imprese e cittadini, superando gli 8 miliardi di tagli già annunciati. Nonostante le riduzioni, il gettito complessivo aumenta per finanziare una manovra da 22 miliardi, con un saldo che pesa significativamente sui contribuenti italiani. La legge mira a mantenere l’equilibrio dei conti pubblici attraverso un bilanciamento tra tagli e nuovi prelievi.
La legge di Bilancio 2026 aumenta il gettito complessivo nonostante i tagli annunciati, concentrando nuovi prelievi su banche, imprese e consumatori per finanziare una manovra da 22 miliardi La Manovra 2026 punta a tenere in equilibrio i conti pubblici attraverso un mix di riduzioni e nuovi p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
