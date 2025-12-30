Manovra 2026 è legge approvata alla Camera con 216 sì e 126 no | tutte le novità su pensioni Irpef e nuovi bonus
La Manovra 2026 è diventata legge, approvata alla Camera con 216 voti favorevoli e 126 contrari. La normativa introduce aggiornamenti su pensioni, riduzioni dell’Irpef, la rottamazione quinquies e nuovi incentivi. In questo articolo, analizziamo le principali novità previste e il loro impatto sui cittadini e sul sistema fiscale italiano.
La Manovra 2026 è legge: è stata infatti approvata alla Camera con 216 sì e 126 no. Tutte le novità in arrivo su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies e nuovi bonus. Superate le divisioni del centrodestra sulle norme cancellate, soprattutto - per ora - lo scontro interno sulle pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Legge di Bilancio 2026, che c'è per digitale e tlc: tutte le novità chiave; Iperammortamento 2026; Emendamento Giorgetti: tutte le novità su pensioni, TFR, riscatto laurea e imprese; Agricoltura 2026: confermata la detassazione Irpef a scaglioni.
