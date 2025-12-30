Manovra 2026 Cuperlo cita Marzullo durante la seduta notturna | applausi dell’Aula

Durante la seduta notturna sulla manovra 2026, Gianni Cuperlo ha citato Marzullo con un tocco di ironia, ricevendo gli applausi dell’Aula di Montecitorio. L’episodio si inserisce nel contesto delle votazioni degli ordini del giorno, evidenziando un momento di leggerezza tra le complesse discussioni politiche. La scena riflette l’atmosfera di confronto e dialogo che caratterizza le sedute parlamentari in un clima di serietà e partecipazione.

L’ironia di Gianni Cuperlo strappa l’applauso dell’ Aula di Montecitorio durante la seduta notturna sulla manovra 2026 e le votazioni degli ordini del giorno. Il deputato dem, nel corso del suo intervento, cita Gigi Marzullo con una delle celebri frasi con cui il conduttore chiudeva la sua trasmissione ‘Sottovoce’. “Ancora una volta siamo qui, come di consueto sempre di notte. Quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato, un giorno in più per amare, per sognare, per vivere”, afferma Cuperlo mentre chiede al governo di rivedere i tagli al Fondo del cinema e dell’audiovisivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, Cuperlo cita Marzullo durante la seduta notturna: applausi dell’Aula Leggi anche: Manovra, passa la fiducia alla Camera con 219 sì: la seduta in notturna per arrivare al voto finale di domani Leggi anche: Manovra: seduta 'a oltranza' fino a fine Odg, domani aula dalle 11 con voto finale in Tv La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra, seduta notturna alla Camera. Cuperlo cita Marzullo e scatta un coro di applausi dell'Aula: «Qui si fa l'Italia o si dorme» - (LaPresse) L'ironia di Gianni Cuperlo strappa l'applauso dell'Aula di Montecitorio durante la seduta notturna sulla manovra e le votazioni degli ordini del giorno. msn.com

Manovra, seduta notturna alla Camera e Cuperlo cita Marzullo: applausi dell'Aula - (LaPresse) L'ironia di Gianni Cuperlo strappa l'applauso dell'Aula di Montecitorio durante la seduta notturna sulla manovra e le votazioni ... stream24.ilsole24ore.com

Manovra 2026: cosa prevede la sanatoria per Imu, Tari e sanzioni locali - La Legge di Bilancio 2026 apre alla possibilità di una definizione agevolata per i tributi locali, lasciando agli enti territoriali la scelta di attivarla o meno. fanpage.it

DA GIANNI CUPERLO Sono le 4.49 del mattino e abbiamo appena finito di votare i 239 ordini del giorno a una manovra di bilancio arrivata alla Camera blindata e senza possibilità alcuna di correggerne una virgola. Nonostante l’ora non volevo lasciarvi orfan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.