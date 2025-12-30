Manovra 2026 cosa prevede Pensioni Irpef bonus casa figli accise rottamazione | tutte le novità

La Manovra 2026 si avvicina alla sua fase finale presso la Camera dei Deputati. Il testo include novità su pensioni, Irpef, bonus casa, sostegni per le famiglie, accise e rottamazioni. Oggi, a partire dalle 11, si svolgono le dichiarazioni di voto in diretta televisiva, seguite dal voto finale previsto intorno alle 13, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo.

Roma, 30 dicembre 2025 – La Manovra in dirittura d'arrivo alla Camera. Oggi le dichiarazioni di voto dalle 11 in diretta tv, poi il voto finale, atteso intorno alle 13. Ieri l'Aula ha approvato la fiducia posta dal governo. I voti favorevoli sono stati 219, quelli contrari 125. La seduta è andata avanti a oltranza in notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno. Tra gli odg che hanno ottenuto parere favorevole del governo quello della Lega sulla sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita. Dipendenti, Irpef, contratti. Le misure per le imprese.

