Manovra 2026 Bonelli | Approvata la legge di bilancio dei bugiardi

La manovra 2026 è stata recentemente approvata, suscitando discussioni sulle sue reali implicazioni economiche. Secondo alcune opinioni, si tratterebbe di una legge di bilancio che non rispecchia le promesse fatte in precedenza, con aumenti di tasse rispetto alle promesse di riduzione. È importante analizzare nel dettaglio le misure adottate per comprendere i loro effetti sulla situazione economica del paese e sulle tasche dei cittadini.

“È stata appena approvata la manovra dei bugiardi. Quelli che dicevano che avrebbero abbassato le tasse e invece hanno alzato la pressione fiscale. Quelli che dicevano che avrebbero ridotto l’età pensionabile e invece l’hanno alzata. Quelli che dicevano che avrebbero migliorato le condizioni economiche degli italiani e invece la povertà assoluta è aumentata. Spendono in armamenti mentre dovremmo aumentare pensioni e stipendi”: così il leader di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli dopo il voto definitivo della Camera alla legge di bilancio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, Bonelli: “Approvata la legge di bilancio dei bugiardi” Leggi anche: Manovra, il consiglio dei ministri approva la legge di bilancio 2026. Meloni: «Seria e equilibrata» Leggi anche: Approvata la Legge di Bilancio 2026: bonus mamme, Irpef ridotta, più fondi a sanità e imprese Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”; Manovra 2026, la legge di Bilancio alla Camera: voto di fiducia, 219 sì, 125 contrari| Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026», approvato l'odg della Lega per stop età pensionabile. Pd: «Presi in giro gli italiani»; Legge di Bilancio 2026, via libera del Senato: la manovra passa alla Camera; La legge di bilancio approvata il 23 dicembre al Senato, Giorgetti: Fatte cose che sembravano impossibili. Manovra 2026, tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio del governo Meloni - Dai bonus casa alla carta Valore per i neodiplomati e fino ai 1 ... fanpage.it

Manovra 2026, bonus dalle Bollette alle nuove nascite: quali sono le agevolazioni confermate per l'anno nuovo - I bonus confermati nel 2026 con la nuova Legge di Bilancio del Governo Meloni e quelli cancellati o rimodulati: cosa sapere sulle agevolazioni. virgilio.it

Manovra 2026 approvata in via definitiva: taglio Irpef, pensioni e nuove regole per famiglie e imprese. Le novità da 22 miliardi operative dal primo gennaio - La Camera ha approvato in via definitiva la manovra da 22 miliardi con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astensioni. orizzontescuola.it

#Manovra, #Bonelli ( #Avs): "Il governo ruba il futuro agli italiani. #Hannoun Noi accusiamo la destra di aver voltato le spalle ai palestinesi. #Ucraina Unica strada è fermare escalation delle armi e parlare di negoziazione di #pace" x.com

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 28 DICEMBRE - Terrorismo, la Lega: Ascari si dimetta. Scotto e Bonelli: indagine vada avanti. Manovra, gli sviluppi LE NOTIZIE dall’Italia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.