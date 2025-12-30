manovra 2026 approvata le misure principali su pensioni tasse bonus e casa

La Manovra 2026 è stata approvata e diventa legge, con un finanziamento di circa 22-22,5 miliardi di euro. Dopo il voto finale alla Camera, la legge si concentra su misure riguardanti pensioni, tasse, bonus e il settore abitativo, segnando un importante passo per le politiche economiche e sociali del paese. Di seguito, un riepilogo delle principali novità introdotte.

La Manovra 2026 è legge. Dopo il via libera definitivo della Camera – 216 voti favorevoli, 126 contrari e tre astenuti – la legge di Bilancio entra nel vivo con una dote complessiva di circa 22-22,5 miliardi di euro. Il testo, approvato dopo la fiducia in entrambi i rami del parlamento, ridisegna fisco, pensioni, misure per imprese e famiglie. Fisco e tasse. Soldi (Freepik). Il cuore della manovra è il taglio dell’Irpef: l’aliquota scende dal 35 al 33 per cento per i redditi tra 28 mila e 50 mila euro. Vengono rimodulate le detrazioni sopra i 200 mila euro. Confermata la rottamazione quinquies delle cartelle, che riguarda i debiti dal 2000 al 31 dicembre 2023, con rate fino a nove anni e interesse al 3 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approvata la manovra di bilancio per il 2026 in Senato. Castelli: “Si conferma l’attenzione del Governo per i cittadini terremotati e per i territori colpiti dal sisma”; Manovra. Via libera dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità; Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio; La legge di bilancio 2026.

Manovra approvata, ok finale della Camera con 216 sì. Spesa di 22 miliardi: tutte le misure. Dalle pensioni alla prima casa, dalle imprese al fisco - Approvata la manovra finanziaria, con il voto della Camera si conclude l'iter parlamentare. affaritaliani.it