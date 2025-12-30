Manovra 2026 approvata le misure principali su pensioni tasse bonus e casa

Da lettera43.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra 2026 è stata approvata e diventa legge, con un finanziamento di circa 22-22,5 miliardi di euro. Dopo il voto finale alla Camera, la legge si concentra su misure riguardanti pensioni, tasse, bonus e il settore abitativo, segnando un importante passo per le politiche economiche e sociali del paese. Di seguito, un riepilogo delle principali novità introdotte.

La Manovra 2026 è legge. Dopo il via libera definitivo della Camera – 216 voti favorevoli, 126 contrari e tre astenuti – la legge di Bilancio entra nel vivo con una dote complessiva di circa 22-22,5 miliardi di euro. Il testo, approvato dopo la fiducia in entrambi i rami del parlamento, ridisegna fisco, pensioni, misure per imprese e famiglie. Fisco e tasse. Soldi (Freepik). Il cuore della manovra è il taglio dell’Irpef: l’aliquota scende dal 35 al 33 per cento per i redditi tra 28 mila e 50 mila euro. Vengono rimodulate le detrazioni sopra i 200 mila euro. Confermata la rottamazione quinquies delle cartelle, che riguarda i debiti dal 2000 al 31 dicembre 2023, con rate fino a nove anni e interesse al 3 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

manovra 2026 approvata le misure principali su pensioni tasse bonus e casa

© Lettera43.it - Manovra 2026 approvata, le misure principali su pensioni, tasse, bonus e casa

Leggi anche: Manovra 2026 approvata: cosa cambia per pensioni, tasse e nuovi bonus

Leggi anche: Manovra, c'è il via libera definitivo: approvata con 216 sì | Pensioni, casa tasse, bonus: tutte le novità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Approvata la manovra di bilancio per il 2026 in Senato. Castelli: “Si conferma l’attenzione del Governo per i cittadini terremotati e per i territori colpiti dal sisma”; Manovra. Via libera dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità; Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio; La legge di bilancio 2026.

manovra 2026 approvata misureManovra approvata, ok finale della Camera con 216 sì. Spesa di 22 miliardi: tutte le misure. Dalle pensioni alla prima casa, dalle imprese al fisco - Approvata la manovra finanziaria, con il voto della Camera si conclude l'iter parlamentare. affaritaliani.it

manovra 2026 approvata misurePensioni, tutte le novità approvate in Manovra 2026 e cosa cambia per anticipate e età pensionabile - Con la manovra 2026 appena approvata in via definitiva, dal 2027 servirà un mese in più per andare in pensione, con l'età che salirà a 67 anni e un ... fanpage.it

manovra 2026 approvata misureLegge di bilancio, quali sono le misure in vigore nel 2026: fisco, pensioni, imprese e bonus casa - Le principali misure della Manovra da 22 miliardi: dalle pensioni all’Irpef, dalle agevolazioni per le imprese alla tassa sui pacchi extra- msn.com

Manovra 2026, Salvini: non toccare pensioni e condomini

Video Manovra 2026, Salvini: non toccare pensioni e condomini

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.