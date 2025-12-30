Manovra 2026 al via la seduta alla Camera per il voto finale | in Aula anche Giorgetti – La diretta

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la Camera dei deputati si riunisce per esprimere il voto finale sulla Manovra 2026, conclusione del percorso iniziato con l’approvazione in Senato il 23 dicembre. All’interno dell’aula è presente anche il ministro Giorgetti. La seduta rappresenta un passaggio importante per l’adozione definitiva delle misure previste dalla manovra, che avrà ripercussioni sul panorama economico e sociale del paese.

La Camera dei deputati oggi vota il via libera definitivo alla Manovra 2026, dopo l’ok raggiunto in Senato lo scorso 23 dicembre. L’esame del testo è andato avanti a oltranza nella notte con una raffica di  239 ordini del giorno, depositati per sollecitare modifiche, integrazioni o impegni politici al governo. Presenti in Aula il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il vicepremier Antonio Tajani. Manovra 2026, oggi il voto finale alla Camera – La diretta Inizio diretta: 301225 11:00 Fine diretta: 301225 23:00 11:52 301225 Fratoianni: "Avs voterà no alla Legge di Bilancio fatta di austerità" “Avs voterà contro questa legge di bilancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

manovra 2026 al via la seduta alla camera per il voto finale in aula anche giorgetti 8211 la diretta

© Lapresse.it - Manovra 2026, al via la seduta alla Camera per il voto finale: in Aula anche Giorgetti – La diretta

Leggi anche: Manovra all'ultimo miglio: via al voto di fiducia alla Camera. Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026» | La diretta dall'Aula

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il rush finale alla Camera: dichiarazioni di voto verso via libera definitivo. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo nel 2026”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra, ok Camera a fiducia. Giorgetti: “Su pensioni vedremo nel 2026”; Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia; Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”; Sì della Camera alla fiducia sulla manovra - Ok a Odg Lega su stop aumento età pensionabile.

manovra 2026 via sedutaManovra, oggi l’approvazione definitiva alla Camera della legge di Bilancio - In Aula a Montecitorio ieri il testo blindato ha ricevuto la conferma della fiducia chiesta dal governo. tg24.sky.it

manovra 2026 via sedutaManovra, rush finale alla Camera. Entro domani via libera definitivo - Il testo, arrivato blindato dal Senato, è approdato ieri in Aula a Montecitorio, dove il governo ha posto la fiducia. tg24.sky.it

manovra 2026 via sedutaManovra, terminato l’esame degli odg - È ripreso l’esame sulla legge di bilancio a Montecitorio, dopo la seduta fiume nella notte per gli ordini del giorno. repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.