Manovra 2026 al via la seduta alla Camera per il voto finale | in Aula anche Giorgetti – La diretta

Oggi la Camera dei deputati si riunisce per esprimere il voto finale sulla Manovra 2026, conclusione del percorso iniziato con l’approvazione in Senato il 23 dicembre. All’interno dell’aula è presente anche il ministro Giorgetti. La seduta rappresenta un passaggio importante per l’adozione definitiva delle misure previste dalla manovra, che avrà ripercussioni sul panorama economico e sociale del paese.

La Camera dei deputati oggi vota il via libera definitivo alla Manovra 2026, dopo l’ok raggiunto in Senato lo scorso 23 dicembre. L’esame del testo è andato avanti a oltranza nella notte con una raffica di 239 ordini del giorno, depositati per sollecitare modifiche, integrazioni o impegni politici al governo. Presenti in Aula il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il vicepremier Antonio Tajani. Manovra 2026, oggi il voto finale alla Camera – La diretta Inizio diretta: 301225 11:00 Fine diretta: 301225 23:00 11:52 301225 Fratoianni: "Avs voterà no alla Legge di Bilancio fatta di austerità" “Avs voterà contro questa legge di bilancio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, al via la seduta alla Camera per il voto finale: in Aula anche Giorgetti – La diretta Leggi anche: Manovra all'ultimo miglio: via al voto di fiducia alla Camera. Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026» | La diretta dall'Aula Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il rush finale alla Camera: dichiarazioni di voto verso via libera definitivo. Giorgetti: “Pensioni? Vedremo nel 2026” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Manovra, ok Camera a fiducia. Giorgetti: “Su pensioni vedremo nel 2026”; Manovra oggi alla Camera, lunedì il voto sulla fiducia; Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”; Sì della Camera alla fiducia sulla manovra - Ok a Odg Lega su stop aumento età pensionabile. Manovra, oggi l’approvazione definitiva alla Camera della legge di Bilancio - In Aula a Montecitorio ieri il testo blindato ha ricevuto la conferma della fiducia chiesta dal governo. tg24.sky.it

Manovra, rush finale alla Camera. Entro domani via libera definitivo - Il testo, arrivato blindato dal Senato, è approdato ieri in Aula a Montecitorio, dove il governo ha posto la fiducia. tg24.sky.it

Manovra, terminato l’esame degli odg - È ripreso l’esame sulla legge di bilancio a Montecitorio, dopo la seduta fiume nella notte per gli ordini del giorno. repubblica.it

Manovra, ok Camera a fiducia con 219 sì (Adnkronos) - L’Aula della Camera conferma la fiducia sulla manovra con 219 sì, 125 no e 3 astenuti. La seduta riprenderà alle 22 e andrà avanti 'a oltranza', fino al termine dell'esame degli ordini del giorno. Per doma - facebook.com facebook

L’Aula della Camera conferma la fiducia sulla manovra con 219 sì, 125 no e 3 astenuti. La seduta riprenderà alle 22 e andrà avanti 'a oltranza', fino al termine dell'esame degli ordini del giorno. Per martedì 30 dicembre è stato già fissato il via alle 1… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.