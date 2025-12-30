Mani occhi braccia | il decologo anti-botti per non farsi male

Il decologo anti-botti offre consigli pratici per proteggere mani, occhi e arti durante i festeggiamenti di Capodanno. In pochi semplici accorgimenti si può ridurre il rischio di incidenti e traumi, garantendo un momento di festa più sicuro e senza conseguenze gravi. La prevenzione è essenziale per evitare che un attimo di distrazione si trasformi in un episodio doloroso e irreversibile.

AGI - Mani, occhi, arti: basta un attimo perché i festeggiamenti di Capodanno si trasformino in traumi gravi e talvolta irreversibili. Per questo l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma diffonde un decalogo di prevenzione, fondato sull'esperienza clinica maturata sul campo e sul suo ruolo di centro di riferimento regionale, accreditato dal 2021 dalla Federazione delle società europee di chirurgia della mano (Fessh) come centro per i traumi e i reimpianti della mano. Ogni anno, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, si registrano migliaia di lesioni causate dall'uso di petardi e fuochi d'artificio su tutto il territorio nazionale, che coinvolgono adulti e bambini. 🔗 Leggi su Agi.it

